Kara Kuvvetleri’nde ihaleye fesat ve rüşvet soruşturması: 5 kişi tutuklandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askeri yük ve yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, hak edişlerde yapılan hileli işlemlerle 23 milyon 578 bin 505 lira 77 kuruş kamu zararına yol açıldığı belirlendi. 12 Ocak’ta Soruşturma kapsamında 6’sı askeri personel, 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5’i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinin, sivil firmalardan hizmet alımı yoluyla karşılanmasına ilişkin işlemleri mercek altına alındı. Edinilen bilgilere göre bu hizmetler, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyordu.

Firma sahipleriyle “Menfaat” kurulduğu iddia ediliyor

Askeri Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettiği belirlendi.

Araç ve kilometreler kasten farklı yazılıydı

Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü’nde görev yapan bazı personelin firma sahibi ve yetkilileriyle anlaşarak menfaat temin ettiği, edimin ifası aşamasında ise hileli işlemler yapıldığı tespit edildi. Bu tespitler sonrası yapılan incelemelerde, 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 18 ihaleye ait hak ediş belgelerinde usulsüzlükler belirlendi. Hak ediş belgelerinin eklerinde yer alan hesaplama tablolarındaki araç sayıları ve kilometre miktarları ile, bu belgelerin dayanağını oluşturan ulaştırma istekleri görev emirlerinde yer alan verilerin bir kısmının kasten farklı yazıldığı, bu yolla firmalara fazla ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Kamu zararı 23,5 milyon lira

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yapılan tespitlerde, söz konusu işlemler nedeniyle 23 milyon 578 bin 505 lira 77 kuruş kamu zararı oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine, hak ediş belgelerini hazırlayan, imzalayan ve onaylayan yüklenici firmalar ile birlik personeli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler hakkında Edimin İfasına Fesat Karıştırma ve Rüşvet suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

21 gözaltı, 16 adli kontrol, 5 tutuklama

12 Ocak’ta kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi konumundaki şüpheliler ile firma adına imza atan 15 kişi “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlarından gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğince 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli “edimin ifasına fesat karıştırma” ile “rüşvet almak ve vermek” suçlarından tutuklandı.



