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Karadeniz kıyılarında denize girişlere yasak: İşte o ilçeler

Karadeniz kıyılarında denize girişlere yasak: İşte o ilçeler

12:074/07/2026, Cumartesi
AA
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Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde denize girilmesi iki gün yasaklandı
Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde denize girilmesi iki gün yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere iki gün yasak getirildi.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere iki gün yasak getirildi.

Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesi bugün ve yarın yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.



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