Karayolları kar küreme aracına çığ düştü: Operatör sağ kurtarıldı

23:501/02/2026, الأحد
DHA
Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu Keklik Çeşmesi mevkisinde yolu açma çalışmalarını sürdüren karayollarına ait kar savurma aracının üzerine çığ düştü. Bölgeye sevk edilen iş makineleri ve ekipler, kısa sürede kar yığını altında kalan araca ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda araç bulunduğu yerden çıkarılırken, içinde bulunan operatör de ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Yetkililer, operatörün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirirken, bölgede yol açma çalışmalarının güvenlik önlemleri alınarak sürdürüldüğünü belirtti.


#Muş
#Diyarbakır
#kar küreme aracı
