Gündem Karkamışta PKKnın roketli saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasana veda Annenin sözleri yürek yaktı
GAZİANTEP

Karkamış'ta PKK'nın roketli saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan'a veda: Annenin sözleri yürek yaktı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş için ilçeye bağlı Karanfil Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Oğlunun da babası gibi tır şoförü olmayı hayal ettiğini belirten acılı anne, "Yavruma bunu yapanların, yaşattıklarını yanına koymasın. Yavrumu benden aldılar, karşılığını misliyle versinler" diyerek terörü lanetledi.

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Haber Merkezi AA
Karkamışta PKKnın roketli saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasana veda: Annenin sözleri yürek yaktı
Hasan Karataş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kılıç Harekatı'nda bozguna uğrayan terör örgütü PKK, Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı düzenledi. Sivil yerleşim yerlerini ve okulu hedef alan eli kanlı terör örgütünün saldırısında biri çocuk biri öğretmen iki kişi yaşamını yitirdi.

Hain saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın 5 yaşındaki yeğeni Hasan Karataş olduğu öğrenildi.

Beş yaşındaki Hasan için bugün Karkamış'a bağlı Karanfil Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Şehit Karataş’ın annesi Dilan ve babası Zeki ile diğer yakınları gözyaşı döktü.


İsmet, Saadet ve Fatma isimli üç kardeşi bulunan çocuk şehidin naaşı, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.


Cenaze namazına binlerce vatandaş katıldı

Karanfil Mahallesi’ndeki cenaze törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, akrabası olan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kent protokolü, mahalle halkı ve binlerce vatandaş katıldı.

Hasan'ın annesi Dilan Karataş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
Hasan'ın annesi Dilan Karataş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Hayali babası gibi TIR şoförü olmaktı

Olayın şokunu yaşayan anne Dilan Karataş, oğlu Hasan'a doyamadığını söyledi.

Eşi Zeki Karataş'ın tırlarının bulunduğunu ve hayatının önemli bölümünü yollarda geçirdiğini anlatan Karataş, oğlunun da babası gibi tır şoförü olmayı hayal ettiğini belirtti.

Konuşurken gözyaşlarına boğulan acılı anne, şunları kaydetti:

"Oğlum, 'Baba tır şoförü olacağım' derdi. Ben de 'Yok annem, sen oku' derdim. Benim oğlum, kendi kendine kartondan kitaplık düzdü. Bütün kıyafeti dolapta kaldı. Sabah kalktı ekmeğe gitti, kamyonuyla oynadı. Babasından akülü araba istedi. Ciğerim yandı. Yavruma bunu yapanların, yaşattıklarını yanına koymasın. Yavrumu benden aldılar, karşılığını misliyle versinler. Ciğerimi yaktılar benim yavrumu benden aldılar."

Karkamış şehidi beş yaşındaki Hasan'a kahreden veda: Acılı annenin sözleri yürek yaktı
FOTOĞRAF 30
Title
Pençe-Kılıç Harekatında bozguna uğrayan terör örgütü PKK, Gaziantepin Karkamış ilçesine roket saldırısı düzenledi.
Title
Sivil yerleşim yerlerini ve okulu hedef alan eli kanlı terör örgütünün saldırısında biri çocuk biri öğretmen iki kişi yaşamını yitirdi.
Title
Hain saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın 5 yaşındaki yeğeni Hasan Karataş olduğu öğrenildi.
Title
Beş yaşındaki Hasan için bugün Karkamışa bağlı Karanfil Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Title
Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Şehit Karataş’ın annesi Dilan ve babası Zeki ile diğer yakınları gözyaşı döktü.
Title
İsmet, Saadet ve Fatma isimli üç kardeşi bulunan çocuk şehidin naaşı, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Title
Cenaze namazına binlerce vatandaş katıldıKaranfil Mahallesi’ndeki cenaze törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, akrabası olan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kent protokolü, mahalle halkı ve binlerce vatandaş katıldı.
Title
Hayali babası gibi TIR şoförü olmaktıOlayın şokunu yaşayan anne Dilan Karataş, oğlu Hasana doyamadığını söyledi.Eşi Zeki Karataşın tırlarının bulunduğunu ve hayatının önemli bölümünü yollarda geçirdiğini anlatan Karataş, oğlunun da babası gibi tır şoförü olmayı hayal ettiğini belirtti.
Title
Konuşurken gözyaşlarına boğulan acılı anne, şunları kaydetti:Oğlum, Baba tır şoförü olacağım derdi. Ben de Yok annem, sen oku derdim.
Title
Benim oğlum, kendi kendine kartondan kitaplık düzdü.
Title
Bütün kıyafeti dolapta kaldı. Sabah kalktı ekmeğe gitti, kamyonuyla oynadı.
Title
Babasından akülü araba istedi. Ciğerim yandı. Yavruma bunu yapanların, yaşattıklarını yanına koymasın.
Title
Yavrumu benden aldılar, karşılığını misliyle versinler. Ciğerimi yaktılar benim yavrumu benden aldılar.
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Title
Title
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Title
Karkamış şehidi beş yaşındaki Hasan'a kahreden veda: Acılı annenin sözleri yürek yaktı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş için ilçeye bağlı Karanfil Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Oğlunun da babası gibi tır şoförü olmayı hayal ettiğini belirten acılı anne, "Yavruma bunu yapanların, yaşattıklarını yanına koymasın. Yavrumu benden aldılar, karşılığını misliyle versinler" diyerek terörü lanetledi.

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