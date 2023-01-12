Gündem Kemal Kılıçdaroğlu yarıda kestiği Almanya ziyaretine devam edecek
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu yarıda kestiği Almanya ziyaretine devam edecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret davası sonrası hapis cezasına çarptırılması kararı sonrası, bulunduğu Almanya'dan acil dönüş yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarıda kestiği ziyaretini ocak ayı sonunda tekrar gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu yarıda kestiği Almanya ziyaretine devam edecek
Kemal Kılıçdaroğlu (Arşiv)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava, hapis cezası ile karara ulaşınca, altılı masa ortakları arasında kriz yaşanmış, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hemen Ankara'dan İstanbul'a yönelerek İmamoğlu ile Saraçhane'de miting düzenlemişti.

Bu sırada Almanya'da olan Kemal Kılıçdaroğlu da tarifeli uçakla gittiği Almanya ziyaretini yarıda keserek özel uçakla acil olarak İstanbul'a dönmüştü.

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Tarifeli uçakla Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu özel uçakla geri dönmüştü.
Tarifeli uçakla Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu özel uçakla geri dönmüştü.

Gazete Duvar'dan Menekşe Tokyay'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ocak ayı sonunda Almanya'ya uçmaya hazırlanıyor.

Programının ana teması, endüstriyel dönüşüm, akıllı endüstri ve yeşil enerji hamleleri olacak.

Bir diğer yandan bu alanlarda Türkiye’de gerçekleştirilmesini önerdiği çalışmaları yerinde gözlemleyecek; sektör temsilcileriyle toplantılar yapacak.

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