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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: Ezanın bugünkü haliyle okunması kararı CHP'nin oylarıyla alındı

İBB'nin düzenlediği Şeb-i Arus töreni hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ezanın Türkçe'den aslına çevrilmesini CHP'nin sağladığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bir dönem Türkçe ezan okunmuş ama sonra CHP'nin de oylarıyla bugün bildiğimiz şekliyle okunması kararı alınmış. Türkçe, Arapça tartışmasını doğru bulmam” dedi. CHP lideri, “Bir dönem” ifadesini kullanarak da CHP dönemindeki yasakları gizledi.

Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı ile birlikte, Mevlana'nın vefatının 747'inci gecesi münasebetiyle Şeb'i Arus etkinliği düzenlemişti. Mevlevi geleneğinde bulunmayan kadın-erkek bir arada sema gösterisi yapılmış, Kuran'ı Kerim Aşr-ı şerifin Türkçe okunmasının yanı sıra girişteki naat kısmı da Farsça aslından değil usule aykırı olarak Türkçe okunmuştu.

İBB’nin sözde Şeb’i Arus programında kadın-erkek sema yaptı Kuran’ı Kerim Türkçe okundu
OYNAT 00:59
İBB’nin sözde Şeb’i Arus programında kadın-erkek sema yaptı Kuran’ı Kerim Türkçe okundu
İBB, Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı ile birlikte İstanbul'da bir Mevlana'nın vefatının 747'inci gecesi münasebetiyle Şeb'i Arus etkinliği düzenledi. Mevlevi geleneğinde bulunmayan kadın-erkek bir arada sema gösterisi yapıldı. Kuran'ı Kerim Aşr-ı şerifin Türkçe okunmasının yanı sıra girişteki naat kısmı Farsça aslından değil usule aykırı olarak Türkçe okundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı etkinliğe bir çok kişi büyük tepki gösterdi.

Tepki toplayan törenin ardından başlayan Türkçe ezan tartışması hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri, ezanın aslına CHP tarafından döndürüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin soruya “Bir dönem Türkçe ezan okunmuş ama sonra CHP’nin de oylarıyla bugün bildiğimiz şekliyle okunması kararı alınmış. Bugün okunan şekliyle evrensel hale dönüşmüş. Türkçe, Arapça tartışmasını doğru bulmam" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun “Bir dönem” ifadesini kullanarak CHP dönemindeki yasakları gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.


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