Kılıçdaroğlu: Ezanın bugünkü haliyle okunması kararı CHP'nin oylarıyla alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı ile birlikte, Mevlana'nın vefatının 747'inci gecesi münasebetiyle Şeb'i Arus etkinliği düzenlemişti. Mevlevi geleneğinde bulunmayan kadın-erkek bir arada sema gösterisi yapılmış, Kuran'ı Kerim Aşr-ı şerifin Türkçe okunmasının yanı sıra girişteki naat kısmı da Farsça aslından değil usule aykırı olarak Türkçe okunmuştu.
Tepki toplayan törenin ardından başlayan Türkçe ezan tartışması hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri, ezanın aslına CHP tarafından döndürüldüğünü söyledi.
Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin soruya “Bir dönem Türkçe ezan okunmuş ama sonra CHP’nin de oylarıyla bugün bildiğimiz şekliyle okunması kararı alınmış. Bugün okunan şekliyle evrensel hale dönüşmüş. Türkçe, Arapça tartışmasını doğru bulmam" cevabını verdi.
Kılıçdaroğlu'nun “Bir dönem” ifadesini kullanarak CHP dönemindeki yasakları gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.