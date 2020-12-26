Kılıçdaroğlu: Ezanın bugünkü haliyle okunması kararı CHP'nin oylarıyla alındı

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Lityum üretiminde kullanacağımız yöntem dünyada ilk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu. Dönmez tesiste bor üretimiyle ortaya çıkan sıvı atıklarından lityum üretileceğini söyleyerek "Bu yöntemle lityum üretimi Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk" dedi. Dönmez, kapasitenin 600 tona ulaşacağını belirterek "Eskişehir Kırka'da hayata geçen pilot tesisimiz ilk etapta yıllık 10 tonluk üretim yapacak. Tesisimiz tam kapasite devreye girdiğinde, yıllık 600 tonluk bir üretimle inşallah Türkiye’nin lityum ihtiyacının yarısını buradan karşılayacağız. Böylece yıllık 20 milyon dolara denk gelen lityum ithalatının da önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.