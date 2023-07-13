Kılıçdaroğlu’na koltuk fırlattı

Bolu'dan başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün 10'uncu gününde CHP Genel Merkezi'ne ulaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen partililerle buluştu. Özcan, yaptığı konuşmada "Beyefendi koltuğundan kalkmıyor ama bugün kaçtı, topukladı. TİP milletvekilini ziyaret etmiş. Aylardır aklın neredeydi? Sen artık koltuğu bırakması gereken bir genel başkansın." dedi. Partililer de bina önünde "Diktatör Kemal" ve "Kemal istifa" sloganları attı. Kılıçdaroğlu ise bu sırada İstanbul'daki programlarına devam etti.