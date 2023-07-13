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Kılıçdaroğlu’na koltuk fırlattı

CHP’de değişim için Ankara’ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşünü CHP Genel Merkezi önünde sonlandırdı. Burada otobüs üzerinden koltuk fırlatan Özcan, Kılıçdaroğlu’na “Al koltuğu git evinde torun sev” diyerek tepki gösterdi.

Mehmet Güney
04:00 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tanju Özcan “Adalet ve Değişim” yürüyüşünü dün saat 17.10’da CHP Genel Merkezi’nde sonlandırdı.

Tanju Özcan “Adalet ve Değişim” yürüyüşünü dün saat 17.10’da CHP Genel Merkezi’nde sonlandırdı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Adalet ve Değişim” yürüyüşünü dün saat 17.10’da CHP Genel Merkezi’nde sonlandırdı. Genel Merkez önünde konuştuğu otobüs üzerinden Kılıçdaroğlu’na ithafen koltuk fırlatan Özcan, koltuğu fırlatırken “Sana başka koltuk getirdim. Al o koltuğu git evinde torunlarını sev” dedi. Özcan ulaşmadan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu binayı terk etti. Özcan, CHP liderinin İstanbul’a gitmesine ilk tepkisini sosyal medya üzerinden “Köroğlu’nun torunu geliyor diye Ankara dışına kaçmış” paylaşımıyla gösterdi.

‘Kemal istifa’

Özcan’ı 20’yi aşkın otobüs ve yüzlerce değişim yanlısı karşıladı. Muhalif CHP’lilerin ellerindeki “Yetti gari”, “Anti demokrat dedem” ve “İstifa” yazılı pankartlar dikkat çekti. Değişim yanlıları “Diktatör Kemal”, “Kemal istifa” sloganları atıldı.



#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Tanju Özcan
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