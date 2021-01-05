Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sorunu çözecek kişi misiniz" sorusuna cevap: Orta Çağ’da mıyız?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Fikri Sağlar'ın açıklamalarına ilişkin, "Gereksiz bir tartışma herhangi bir değerlendirmem de yok. Türkiye'nin gündeminde olmayan bir tartışmayı Türkiye'nin gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP muhabirleriyle bir araya gelerek, soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gazeteyi işaret ederek, "Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" şeklindeki sözleri sorulan Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Bunu Erdoğan'ın çaresizliği olarak değerlendiriyorum. 'Gazete almayın, okumayın' ne demek. Ya da 'benim söylediğim gazeteleri okuyun, diğerlerini okumayın' demek ne demek? Düşünceye karşı olmak demek. Farklı düşüncelere tahammül edememek demek. Gazeteler özgürce yayın yaparlar, hükümetin yanında olan gazeteler de var. 'Niye bu gazeteler kapatılmıyor' diye aklımızdan hiç geçmedi. Herkes istediği gibi yazar, çizer. Hakaret olmadığı sürece her eleştiriye saygı duymamız lazım. Herkesin bizim düşüncelerimizi paylaşma gibi bir zorunluluğu yoktur. Eleştiri olacak, siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu şey övgü değil, eleştiridir."

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Eski Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs'la ilgili açıklaması hatırlatılarak, dünden bu yana yaşanan darbe tartışmasına ilişkin düşünceleri sorulan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 20 Temmuz'dan sonra zaten bir sivil darbenin içinde olduğunu savundu.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz hiçbir darbeyi savunmadık. Demokrasinin bu noktaya gelmesinin temelinde de yatan darbeler vardır. Darbelere karşı çıkmak hepimizin ortak görevidir ama biz hem askeri hem sivil darbeye karşıyız. Şu anda Türkiye bir sivil darbenin içindedir. 12 Eylül'de Kenan Evren ve arkadaşları ne yaptılarsa benzerini aynen bunlar da yaptılar. 20 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz'u fırsata çevirip OHAL ilan ettiler. OHAL koşullarında anayasa değiştirdiler ve şimdi o darbe süreci aynen devam ediyor. Biz sivil darbeye de karşıyayız. Bugün Erdoğan'ı eleştirme cesaretini kaç kişi gösterebiliyor. Kenan Evren'i eleştirme cesaretini kaç kişi gösterebiliyordu. Kıyasladığınız zaman bu paralelliği görürsünüz. O dönemde de parlamento büyük ölçüde askıya alınmıştı, bugün de büyük ölçüde askıya alınmış göstermelik bir parlamento var. Kıyaslayın, askeri darbeyle sivil darbenin koşut olduğunu, paralel olduğunu görürsünüz. Biz hem sivil hem askeri darbeye karşıyız."

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OYNAT 01:56 CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi. BiP'te paylaş

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Fikri Sağlar'ın açıklamaları

CHP'li Fikri Sağlar'ın açıklamalarının günlerdir konuşulduğu hatırlatılarak, "Fikri Sağlar sizin açıklamalarınız sonrası 'benden kurtulmaya çalışıyorlar ama gitmeyeceğim' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz bu süreci?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Gereksiz bir tartışma herhangi bir değerlendirmem de yok. Türkiye'nin gündeminde olmayan bir tartışmayı Türkiye'nin gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok." dedi.

Tarif ettiği sorunları çözecek Cumhurbaşkanı adayının kendisi olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kendimizi bir kişiye kilitlersek en büyük yanlışı yapmış oluruz. O şu anlama geliyor, bir kişi devleti yönetecek. Devlet dediğiniz kurum bir kişiden oluşsa doğru ama devlet dediğiniz kurumun içinde yasama var, yürütme, yargı var, bağımsız kurumlar var... Bu algı yaratılmaya çalışılıyor, tehlikeli bir algı. 'Bir kişi gelecek bizi kurtaracak.' 21. yüzyılda 'biri gelecek bizi kurtaracak', biz Ortaçağ'da mıyız? Bizi kurtaracak olan akıldır, ahlaktır, bilgidir, erdemdir ve istişaredir. Bir felsefe bizi kurtaracak, bir kişi değil. O felsefeye kimler sahipse birlikte çözülecek bu sorun. Türkiye'nin bu sorunlarının tamamı çözülür. Ben olaya böyle bakıyorum, birlikte çözüm."

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