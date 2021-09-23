Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Aday mı olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

ADAYLIK SİNYALİ

Kılıçdaroğlu mesajında, “Sizin oylarınızdan çok sorunlarınıza talibim. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım” dedi.

CHP liderinin ‘sorunlarınıza talibim’ sözü, “Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu?” yorumlarına neden oldu.

ZEMİN HAZIRLANIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum” demişti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin kazanacağı iddiasında bulunmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “Vekaletini yürüttüğüm kişi cumhurbaşkanı olursa bu benim için en büyük mutluluk olur” ifadelerini kullanmıştı.

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Tüm bu söylemler, Kılıçdaroğlu’nun aday olarak gösterilmesinin zemininin hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor.

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