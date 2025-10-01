Kilis’te DEAŞ operasyonu: Yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı. Kilis'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, Hatay'da belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda R.B'yi gözaltına aldı.
Kilis'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.