Kilis'te DEAŞ operasyonu: Yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

Kilis’te DEAŞ operasyonu: Yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

16:431/10/2025, Çarşamba
AA
Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı. Kilis'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.


Ekipler, Hatay'da belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda R.B'yi gözaltına aldı.


Kilis'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



