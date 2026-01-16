Kitlesel göç riski yok

İran'daki gelişmelere ilişkin soru üzerine bakanlık kaynakları “İran hudut hattı boyunca 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km modüler beton duvar inşası ile 553 km’lik hendek tamamlanmıştır. Hudut hattı 7/24 kesintisiz gözetlenmektedir. Ayrıca İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme uçuşları yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir” bilgisini verdi. Suriye'deki son duruma ilişkin de şu değerlendirmede bulunuldu: “Tüm etnik gruplara karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde birlik ve bütünlüğü sağlamak üzere hareket eden Suriye hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.”