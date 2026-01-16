Yeni Şafak
Kitlesel göç riski yok

Nur Banu Aras
04:0016/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Zeki Aktürk.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı, 8'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nde (ASFAT) düzenlendi.

İran'daki gelişmelere ilişkin soru üzerine bakanlık kaynakları “İran hudut hattı boyunca 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km modüler beton duvar inşası ile 553 km’lik hendek tamamlanmıştır. Hudut hattı 7/24 kesintisiz gözetlenmektedir. Ayrıca İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme uçuşları yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir” bilgisini verdi. Suriye'deki son duruma ilişkin de şu değerlendirmede bulunuldu: “Tüm etnik gruplara karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde birlik ve bütünlüğü sağlamak üzere hareket eden Suriye hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.”

Katar’da Eurofighter zirvesi

  • Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Katar'da kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. 12-14 Ocak’ta İtalya'da resmî ziyaret ve incelemelerde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı’nın, Typhoon uçağı tedariği kapsamında İngiltere ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanları ile 18-19 Ocak'ta Katar'da üçlü toplantı yapacağı öğrenildi.


