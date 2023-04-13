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Kızılay'dan ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık ve ikram paketi

Türk Kızılay, Ramazan Bayramı öncesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki çocuklara bayramlık kıyafet hediye edecek. Açıklamada, her çocuk için 750 lira yardımda bulunacak Kızılay'ın, 4 bin 800 çocuğa ulaşarak bayramlık hediye etmeyi hedeflediği aktarıldı.

14:13 . 13/04/2023 Perşembe
AA
İhtiyaç sahibi çocuklara bayramlık yardımı

İhtiyaç sahibi çocuklara bayramlık yardımı

Türk Kızılay, Ramazan Bayramı öncesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki çocuklara bayramlık kıyafet hediye edecek.
Kızılay'dan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde, 13 il şube başkanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine hediye çeki verileceği, ihtiyaç sahiplerinin ilgili mağazadan alışveriş yapmasının sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, her çocuk için 750 lira yardımda bulunacak Kızılay'ın, 4 bin 800 çocuğa ulaşarak bayramlık hediye etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Türkiye genelindeki 59 il şube başkanlıkları aracılığıyla ayrıca 8 bin çocuğa ikram paketi dağıtılacağı kaydedildi.



#bayramlık
#depremzede
#Kızılay
#ramazan bayramı
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