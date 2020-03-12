Koronavirüsü anlattı diye Çin’e girişi yasaklandı: Adamlar benim ülkeden kaçtığımı düşünüyorlar

Çin’de ortaya çıkan korona virüsün dünyaya yayılımını ve Çin’deki yaşamı sosyal medya hesabından ve televizyon kanallarından yayınlayan Adanalı İngilizce öğretmeni Burak Teoman, Çin polisi tarafından tehdit edildi.

DÜNYA Çin'deki Türk öğretmen: Türkiye'ye dönemiyorum

Ülkeye girişinin yasaklandığını öğrendi

Bunun üzerine geçen haftalarda Adana’ya dönen Teoman, Çin’den ayrıldıktan sonra Çin Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalıştığı kuruma gönderdiği yazıyla, ülkeye girişinin yasaklandığını öğrendi.

Sosyal medya hesabından yaptığı yayınla Çin’den ayrılış sürecini anlatan öğretmen şunları kaydetti: