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ADANA

Koronavirüsü anlattı diye Çin’e girişi yasaklandı!

Koronavirüsü anlattı diye Çin’e girişi yasaklandı: Adamlar benim ülkeden kaçtığımı düşünüyorlar

Çin’de İngilizce öğretmenliği yapan ve koronavirüs hakkında yayın yapıp polis tarafından tehdit edilince memleketi Adana’ya dönen Burak Teoman’ın Çin’e girişi yasaklandı. Sosyal medya hesabından yaptığı yayınla Çin’den ayrılış sürecini anlatan öğretmen Teoman, “Çin’in Milli Eğitim Bakanlığı’ndan benim çalıştığım kuruma yazı gitmiş. Benim ülkeye girişimin yasaklanmasıyla alakalı. Adamlar benim ülkeden kaçtığımı düşünüyorlar. Benim orada çalışan arkadaşlarımı dahi sorguya almışlar. Benim ülkeyi nasıl terk ettiğim ile ilgili bilgileri sormuşlar. Biletimi, koltuk numaramı falan istemişler" dedi.

Haber Merkezi İHA
Burak Teoman
Burak Teoman

Çin’de ortaya çıkan korona virüsün dünyaya yayılımını ve Çin’deki yaşamı sosyal medya hesabından ve televizyon kanallarından yayınlayan Adanalı İngilizce öğretmeni Burak Teoman, Çin polisi tarafından tehdit edildi.

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Ülkeye girişinin yasaklandığını öğrendi

Bunun üzerine geçen haftalarda Adana’ya dönen Teoman, Çin’den ayrıldıktan sonra Çin Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalıştığı kuruma gönderdiği yazıyla, ülkeye girişinin yasaklandığını öğrendi.

Sosyal medya hesabından yaptığı yayınla Çin’den ayrılış sürecini anlatan öğretmen şunları kaydetti:

  • “Çin’in Milli Eğitim Bakanlığı’ndan benim çalıştığım kuruma yazı gitmiş. Benim ülkeye girişimin yasaklanmasıyla alakalı. Adamlar benim ülkeden kaçtığımı düşünüyorlar. Benim orada çalışan arkadaşlarımı dahi sorguya almışlar. Kendileri şu anda bana oradan ‘Nasılsın’ diye yazamıyorlar korkularından. Benim ülkeyi nasıl terk ettiğim ile ilgili bilgileri sormuşlar. Biletimi, koltuk numaramı falan istemişler. Çünkü benim şu anda Çin’e girişimi yasaklamışlar. Ben de o fotoğrafı göndermedim ve göndermeyi düşünmüyorum. Çünkü gönderirsem kendi lehlerine kullanacaklar ve burada Çin hakkında konuşan Türk vardı biz de onu ülkeden gönderdik diyecekler.”
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