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Kovid-19 gerekçeli başvurular azaldı: Ankara Şehir Hastanesi'nde 3 binden 100'ün altına düştü

Pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlemler etkisini gösteriyor. Ankara Şehir Hastanesi'ne Kovid-19 şüphesi veya tanısı ile günlük başvuran hasta sayısı 3 binlerden 100'ün altına düştü.

Haber Merkezi DHA
Ankara Şehir Hastanesi
Ankara Şehir Hastanesi

Geçen yıl mart ayından bu yana koronavirüs salgını ile mücadelede merkez olan Ankara Şehir Hastanesi'nde, bir dönem polikliniklere Kovid-19 şüphesi veya tanısıyla başvuran günlük hasta sayısı 3 binlere ulaşırken, şimdi bu rakam 100'ün altına düştü. Hafta sonunda 1 günde hastanede 98 hasta muayene edildi.

Başvuran Kovid-19 hasta sayısı yüzde 15’lere düştü

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, 7 hastane binasından 2'si genel hastane ve nöroloji- ortopedi hastanelerinin binalarını tahliye ederek Kovid-19 hastalarının hizmetine sunduklarını aktararak, "Önce poliklinik hizmetlerinde ciddi bir rahatlama oluştu. Başvuran Kovid-19 hasta sayısı eskisine göre şu anda yüzde 10-15’lere kadar düştü. Peşine servislerde ciddi alanlarımız açıldı.

"3 binlere yaklaştığı zamanları gördük"

Bizim nöroloji-ortopedi hastanemizin giriş katında gece saat 24.00'e kadar vazife yapan toplamda 21 adet polikliniğimiz var. Bunlar sadece Kovid-19'a bakarlar. Ve biz bu polikliniklerde daha evvel başvuruların 3 binlere yaklaştığı zamanları da gördük. Ama şu anda bu hafta sonu 100'ü görmüyordu. Yani 24 saatte 98 hastamız başvurmuştu. Yani tedbirlerin ne kadar etkilediğini, bulaşın ne kadar önüne geçtiğini gösteriyor" dedi.

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