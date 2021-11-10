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EĞİTİM

KPSS 2022 ortaöğretim, önlisans ve lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS 2022 tarihleri sınava katılacak milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. Kamu Personeli olmak için ortaöğreti, önlisans ve lisans düzeyinde yapılan KPSS sınavı için başvuru tarihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, ÖSYM sınav takvimine göre belirlenen 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans tarihleri ne? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS 2022 ortaöğretim, önlisans ve lisans başvuruları ne zaman başlayacak?
kpss 2022

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak sınav takvimi araştırılıyor. 2022 yılında KPSS sınavlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar "2022 KPSS tarihleri belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor.

KPSS 2022 ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Ön Lisans KPSS oturumunun da Ekim ayında düzenlenebileceği düşünülürken, ortaöğretim KPSS oturumunun da kasım ayında yapılacağı öngörülüyor.

KPSS 2022 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Takvim 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı. KPSS 2022 lisans sınav tarihi de henüz belli olmadı. ÖSYM, 2022'de düzenlenecek tüm KPSS oturumlarına ait başvuru ve sınav tarihlerini ilan ettiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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