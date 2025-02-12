KPSS hırsızlarına Kıskaç operasyonu

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ülke genelinde 22 ilde ‘Kıskaç’ operasyonları gerçekleştirildi. Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 45 şüpheli yakalandı. Ülke genelindeki operasyonlarda 24 şüpheli tutuklanırken 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüpheliler, ‘FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek’, ‘Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, ‘FETÖ’ye finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından aranıyordu.





‘KPSS ÇALIŞMA EVLERİ’NDE GÖREV ALDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘KPSS çalışma evleri’nde ByLock yüklü hatların kullanıldığı tespit edildi. Hatların gerçek kullanıcıları oldukları belirlenen ve FETÖ’yle irtibatları bulunduğuna dair çeşitli deliller elde edilen toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’inin aktif kamu çalışanı, 1’inin ise sivil olduğu bildirildi.





JANDARMA İÇİNDEKİ İMAM DEŞİFRE OLDU

Halen Jandarma Genel Komutanlığı emrinde sözleşmeli inşaat mühendisi olarak görev yapan bir şüphelinin de askeri okul sınavlarına hazırlanan öğrencileri örgüt adına takip ettiği belirlendi. Ayrıca örgüt adına bu bilgileri mülakat heyetine ileten bir mahrem asker imamının da şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi.





ASKERI YAPILANMAYA DARBE

İzmir merkezli 7 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen kişiler olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet yürüttükleri, ifade ve teşhislerde adları geçtiği ve ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edildi.



