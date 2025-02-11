FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün KPSS çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 5'i aktif kamu çalışanı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.