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EĞİTİM

KPSS’de önlisans heyecanı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS dün önlisans sınavı dün yapıldı. Saat 10.15’te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
KPSS’de önlisans heyecanı
​KPSS’de önlisans heyecanı.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS dün önlisans sınavı dün yapıldı. Saat 10.15’te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Kamuda görev almak isteyen binlerce kişi sınavda ter dökerken aileleri de okulların bahçelerinde memur adaylarını bekledi.

GÜZEL GEÇTİ

Sınava giren memur adaylarından Tarık Aksöz, “Özellikle mantık sorularında çok vakit kaybettim. Ama genel olarak sınav güzel geçti benim için. 80’in üzerinde bir puan alacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

SONUÇLAR 3 KASIM’DA

Adaylardan Çisil Çebi ise, “Sınava aslında çok stresli başlamıştım. Yapamayacağımı düşündüm. Ancak soruları gördükçe rahatladım. Güzel bir puan alacağımı düşünüyorum. En fazla sayısalda zorlandım” derken Oğuz Adalı da, “Sınav genel olarak çok iyi geçti benim için. Sayısal alanda soruların yarısına yakınını yaptım. Orada biraz zorluk yaşadım. Diğer alanlarda sorular kolaydı” değerlendirmesinde bulundu. Sınav sonuçları 3 Kasım’da açıklanacak.

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