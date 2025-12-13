Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: UNESCO'nun tarihi karar Türk dilinin küresel zaferidir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO’nun 3 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararla 15 Aralık’ın resmen “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan edilmesini değerlendirdi.

Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, “UNESCO’nun bu tarihi kararı, Türk dilinin köklü geçmişinin ve zengin mirasının uluslararası alanda tescillenmesi anlamına geliyor. Bu karar, sadece Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için gurur verici bir başarıdır” dedi.

“BİN YILLIK DİL HAZİNEMİZ DÜNYADA YERİNİ ALDI”

15 Aralık tarihinin seçiminin ayrı bir anlam taşıdığına dikkat çeken Bakan Ersoy, “1893 yılında Danimarkalı bilim insanı Vilhelm Thomsen’in Orhun Yazıtları’nı çözerek Türk dilinin köklü tarihini bilim dünyasına kanıtladığı gün olan 15 Aralık, artık dünya takviminde Türk dili için özel bir yer alacak. Bu, dilimizin bin yıllık yolculuğunun en güzel tescilidir” ifadelerini kullandı.

ORTAK HAZIRLIK, ORTAK ZAFER

Kararın Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletlerinin ortak çalışmasıyla hayata geçtiğini vurgulayan Ersoy, “Bu başarı, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin somut göstergesidir. UNESCO ailesine bu vizyoner kararları için teşekkür ediyor, ortak hazırlık sürecinde emeği geçen tüm Türk devletlerinin temsilcilerini yürekten kutluyorum” dedi.

SEMERKANT’TA YAPILAN İLAN ANLAM TAŞIYOR

Bakan Ersoy, kararın Semerkant’ta ilan edilmesinin de ayrı bir önem taşıdığını belirterek, “UNESCO’nun bu kararını Türk kültürünün kadim merkezlerinden Semerkant’ta duyurması, kültürel kökenlerimizle kurduğumuz güçlü bağı bir kez daha gözler önüne seriyor” değerlendirmesinde bulundu.

“GELECEK NESİLLERE GÜÇLÜ BİR MİRAS BIRAKACAĞIZ”

Ersoy açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bu karar, Türk dilinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki çabalarımızı küresel ölçekte destekliyor. Dilimiz, kültürümüzün en değerli hazinesidir. Bu tarihi karara vesile olan herkese ve UNESCO’ya şükranlarımı sunuyorum. 15 Aralık artık tüm Türk dünyasının kutlayacağı, dil bilincinin güçleneceği özel bir gün olacak.“







