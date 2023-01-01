Kurultayda eleştirip Meclis’te savunacak

Özgür Özel
CHP liderliği için adaylığını koyan Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için Meclis’te CHP’nin en üst düzey yöneticisi olarak iktidar sözcüleriyle Genel Kurul’da ve komisyonlarda karşı karşıya gelecek. TBMM kulislerinde, Özel’in, Kılıçdaroğlu’nu ve politikalarını ‘parti içi muhalefetin lideri’ kimliğinden sıyırılmaksızın nasıl savunacağı merak konusu. Yeni Şafak’a konuşan CHP kurmayları, Özel’in seçilerek göreve geldiğinin altını çizdi. Özel’in kurultayı kaybetmesi halinde görevinden istifa edeceğini anımsatan kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun bu durumdan şikayetçi olmadığını vurguladı.
CHP’DEN YANA TAVIR ALACAK
Özel’in durumunu ‘parti içi demokrasi’ye bağlayan CHP’li üst düzey bir yönetici ise, ‘bu sürecin kazasız bir şekilde atlatılması için azami düzeyde gayret gösterileceğini’ aktardı. Aynı isim, kurultay sürecinde Özel’in Kılıçdaroğlu’na parti içi tartışmalar bağlamında rakip olduğunu, Meclis çalışmalarında tavrının CHP’den yana olacağını belirtti. Yine muhalefet kulislerinde, Özel’in TBMM’de olduğu günlerde Kılıçdaroğlu’na yönelik AK Parti ve MHP’den gelen eleştirileri yanıtlayacağı ifade edildi.
Grup toplantısına başkanlık edecek mi?
CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in adaylığını açıklamasından sonra merak edilen konuysa ekim ayı boyunca yapılacak CHP grup toplantılarına kimin başkanlık edeceği. 1 Ekim’de açılacak olan Meclis’te, CHP’de yeni yasama yılının ilk grup toplantısı 3 Ekim Salı günü yapılması bekleniyor. İlk toplantıya Özel’in mi yoksa grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal, Gökhan Günaydın’dan birinin mi başkanlık edeceği cevap bekleyen diğer bir soru işareti. Toplantıya Özel başkanlık ederse, Kılıçdaroğlu’nu grup kürsüsüne de Özel çağıracak.