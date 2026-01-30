Kuveyt Türk’ten kurum kültüründe yeni bir yolculuk: “Kültürle Geleceğe”

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, köklerinden aldığı güçle kurum kültürünü geleceğe taşıyacak kapsamlı bir gelişim yolculuğuna çıktı. “Kültürle Geleceğe” adıyla hayata geçirilen proje, çalışan değer önermesi yaklaşımından hareketle, kurumun insan odaklı ve değer temelli duruşunu bugünün çalışma hayatı beklentileriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Genel Müdür Ufuk Uyan’ın öncülüğünde başlatılan proje; üst yönetim görüşmeleri, çalıştaylar, anketler ve geniş katılımlı oturumlarla şekillendi. Ortak akılla belirlenen kültürel prensipler, hazırlanan Kültür Rehberi ve Ajandası ile tüm çalışanlara ulaştırılırken; saha buluşmaları, eğitimler ve mentörlük programlarıyla değerlerin davranışa dönüşmesi sağlanacak.

“Hedefimiz, değerlerimizi kurumun tüm katmanlarında daha hissedilir kılmak”

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, projeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Kuveyt Türk olarak kurulduğumuz günden bu yana, kurum kültürünü sadece iş yapış biçimimizin değil; kimliğimizin, duruşumuzun ve birlikte yürüdüğümüz yolun temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Kültürle Geleceğe projesi, işte bu sağlam temeli koruyarak kültürel değerlerimizi daha görünür kılmak ve bugünün ihtiyaçlarına göre zenginleştirmek amacıyla hayata geçirildi. Hedefimiz, değerlerimizi değiştirmek değil; onları kurumun tüm katmanlarında daha hissedilir kılmak, ortak ilkelerimizi sözden davranışa taşıyacak bir zemin oluşturmak. Bu süreç, tüm çalışma arkadaşlarımızın katkısıyla şekillenen, samimiyet, ortak akıl ve birlik ruhu ile güçlenen bir kültür yolculuğu. Kültürümüz, geçmişten taşıdığımız güçlü değerlerle bugünü anlamamıza ve geleceği güvenle inşa etmemize imkân tanıyor. Bu yolculuk; kurum kimliğimizi daha güçlü hissettirecek, birlik duygumuzu pekiştirecek ve birlikte başarma kültürümüzü daha da derinleştirecek.”

Kültür Rehberi ve Ajandası hazırlandı

Proje kapsamında hazırlanan Kültür Rehberi ve Kültür Ajandası, değerlerin iş hayatına nasıl yansıtılması gerektiğine dair somut örnekler sunuyor. 2025 yılı boyunca tüm çalışanlara ulaştırılan bu içerikler, günlük iş pratiklerinde ortak bir dil oluşturmayı hedefliyor.

Kültür buluşmaları ve eğitim programı düzenlendi

Eylül – Aralık 2025 arasında Ankara’dan Diyarbakır’a 9 şehirde düzenlenen buluşmalarda üst yönetim ve proje ekipleri sahadaki çalışanlarla bir araya geldi. İnteraktif oturumlarla “değerlerin günlük işe yansıması” üzerine istişareler yapıldı. Kuveyt Türk Akademi desteğiyle bu buluşmalar aynı zamanda bir gelişim programı formatında kurgulandı.

Kültür Mentörleri ve Alt Projeler

Kurum genelinde gönüllü olarak konumlanan Kültür Mentörleri, özel eğitimlerle projeye dahil edildi. Ayrıca, toplantı yönetiminden müşteri deneyimine, insan kaynakları süreçlerinden ürün geliştirme modellerine kadar 20’den fazla aksiyon başlığı belirlendi; bunlardan 13’ü kısa vadede hayata geçirilecek.





