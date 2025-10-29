Yeni Şafak
Lastik değiştirilen araca çarptı: Dört kişi yaralandı

22:0029/10/2025, Çarşamba
AA
Lastik değiştirilen araca çarpan araç kazaya neden oldu.
Lastik değiştirilen araca çarpan araç kazaya neden oldu.

Sinop’ta yol kenarında lastik değiştiren araca başka bir araç çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop’un Gerze ilçesinde yol kenarında lastik değişimi yapan araca, başka bir aracın çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücü D.E. lastiği patlayan 57 FA 113 plakalı otomobilinin lastiğini değiştirmek için aracını Sinop-Samsun kara yolu Yenikent mevkisinde yol kenarına park etti.

Bu sırada aynı istikamette seyreden F.K. idaresindeki 06 AE 2430 plakalı otomobil kontrolden çıkarak lastik değişimi yapılan araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 06 AE 2430 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan M.K., Ş.K. ve N.K.K. sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



#Gerze
#lastik
#otomobil
#Sinop
