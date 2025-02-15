Lütfü Savaş CHP'nin 'şaibeli' kurultayı için dava açtı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun devre dışı bırakıldığı ve Özgür Özel'in kazandığı kurultayın şaibeli olduğu öne sürülmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeffaflık çağrısı yaptığı CHP yönetimi olayı sümenaltı etmeye çalışırken kurultay hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gazeteci Sinan Burhan'ın haberine göre bir hamle de eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan geldi. Savaş, şaibeli kurultayın iptali için dava açtı.