Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kar yağışı nedeniyle bölgede yaban hayvanlarının yiyecek bulması zorlaşınca Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt'un talimatıyla dağlık alanlara yem bırakıldı. Başkan Bozkurt, "Onlar doğanın bize emaneti. Emanetimize sahip çıkmaya, kışın en sert günlerinde dahi yalnız bırakmamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya buğday ve ekmek bırakıldı.
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt’un talimatıyla kırsal mahallelerde ve karla kaplanan dağlık alanlarda yaban hayvanları için buğday ve ekmek bırakıldı.
Kar yağışının ilçede yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdığını belirten Başkan Bozkurt, merhamet ve paylaşma kültürünün önemine vurgu yaparak,
"Dağlara buğdaylar serpin, ‘Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı’ demesinler. İlçemizde etkili olan kar yağışı doğayı beyaza bürürken yaban hayatı için de yaşam şartlarını zorlaştırdı. Bizler, yaratılanı Yaradan’dan ötürü seven, komşusu açken tok yatmayı içine sindiremeyen bir medeniyetin evlatlarıyız"
dedi.
Kırsal mahallelerde kar altında kalan alanlara yem bırakıldığını ifade eden Başkan Bozkurt,
"Bugün kırsal mahallelerimizde, kar altındaki dağlarımıza buğday ve ekmek bırakarak sessiz dostlarımızın sofrasına misafir olduk. Onlar doğanın bize emaneti. Emanetimize sahip çıkmaya, kışın en sert günlerinde dahi yalnız bırakmamaya devam edeceğiz"
diye konuştu.
