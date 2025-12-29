Yeni Şafak
Denizli'de yem kırma makinesinin şaftına takılan genç hayatını kaybetti

Denizli’de yem kırma makinesinin şaftına takılan genç hayatını kaybetti

21:2929/12/2025, Pazartesi
IHA
26 yaşındaki Mustafa Ali Sönmez hayatını kaybetti
26 yaşındaki Mustafa Ali Sönmez hayatını kaybetti

Denizli'de yem kırma makinesinde çalışma yapan 26 yaşındaki Mustafa Ali Sönmez, bir anda şafta takıldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Denizli’de traktörün arkasına takılı bulunan yem kırma makinesinde çalışma yapan 26 yaşındaki genç bir anda şafta takılmasının ardından olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi’nde meydana geldi. Edinile bilgilere göre; traktörün arkasına takılı bulunan yem kırma makinesinde çalışma yapan Mustafa Ali Sönmez (26), bir anda şafta takıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Bölgeye gelen sağlık ekipleri Mustafa Ali Sönmez’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sönmez’in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



