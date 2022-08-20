Mardin'de de katliam gibi kaza: 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Mardin'de meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 29 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkanlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz."

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Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu.



Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı.

Tüm ekiplerimiz seferber.

İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var.



Yaralılarımız hastanelere taşınıyor.

Geçmiş olsun.

Allah rahmet eylesin. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 20, 2022

BAKAN SOYLU KAZA BÖLGESİNE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTTI

Bakan Koca: Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum.





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Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2022

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kaza için taziye mesajı

GÜNDEM Mardin'deki katliam gibi kazayla ilgili yeni gelişme: Adli tahkikat başlatıldı

OYNAT 00:56 Mardin'de de katliam gibi kaza: 16 kişi hayatını kaybetti Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. BiP'te paylaş

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