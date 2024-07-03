Mazluma ve bayrağa uzanan elleri kırarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de başlayan ve başka şehirlere yayılan Suriyelilere yönelik eylemler için “Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz” dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Erdoğan, 2 saat 40 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

İNSİ TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ

Konuşmasında Kayseri’de başlayan Suriyeli sığınmacı karşıtı eylemlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "son derece iğrenç, rezil bir taciz vakası" üzerinden aynı kaos planının tezgahlandığını dile getirdi. Erdoğan, bu oyunun ikinci perdesinin ise Suriye'nin kuzeyinde bulunan Türk çıkarlarına ve varlığına yönelik sahnelendiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bölücü terör örgütü artıkları ve işbirlikçileri eliyle kotarılan bu oyunu kimin yazdığını, bunlara kimlerin figüranlık yaptığını çok çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle ne biz ne milletimiz ne de Suriyeli kardeşlerimiz bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Nefret söylemlerine, faşizme, ırkçı vandallığa ve provokasyonlara boyun eğmeyeceğimizi burada tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz. Kimse kendini polisin, hakimin, devletin yerine koyamaz."

KAMU DÜZENİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Erdoğan, dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inandıklarını ve bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşeceklerini belirterek "Elbette bunu yaparken öncelikle Türkiye'nin menfaatlerini referans alacak ama bu süreçte bize güvenen, bize sığınan, bizimle ortak hareket eden hiç kimsenin mağdur olmasına da izin vermeyeceğiz. Türkiye dostlarını yarı yolda bırakan bir devlet değildir ve olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Tek parti zihniyetinin Azerbaycanlıları Sovyetlere teslim ederek Türkiye'ye Boraltan Köprüsü faciasını yaşattığını anımsatan Erdoğan, "Hele hele Solingen'de evlatlarını ırkçı teröre şehit vermiş bir millet olarak, bize yakışmayan, inancımızla, kültürümüzle, medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan sahnelerin yaşanmasına da göz yummayız. Kamu düzeni devletimizin kırmızı çizgisidir" diye konuştu.

EMPERYALİSTLERİ RAHATSIZ ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Suriye'de huzur ortamı güçlendikçe geri dönüşlerin de artacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunun bir defa idrak edilmesi şarttır. Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyeti, teröristan kurma planlarının önündeki en büyük bariyerdir. Çok iyi biliyoruz ki böl, parçala, yönet anlayışıyla coğrafyamızı lime lime eden emperyalistler bundan rahatsızdır. Onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Silahlarının namlusu ülkemize çevrili eli kanlı caniler orada var oldukça biz de ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. "

Önümüzde seçimsiz 4 yıl var

Muhalefetin dile getirdiği “erken seçim” söylemleri hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah'ın izniyle önümüzde, Parlamentoda ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde de 5 yıllık seçimsiz bir dönem vardır. İş dünyasından siyasetçisine, esnafından memuruna, ev hanımından öğrencisine kadar herkes planını, programını buna göre yapmalıdır" dedi. Son haftalarda yaşanan orman yangınlarına değinen Erdoğan, yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı yaşandığını ifade ederek “Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mızla yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz” ifadelerini kullandı. "Doğu Akdeniz'de ısınan sular, bizi ve bölgemizdeki kardeş ülkeleri tedirgin ediyor" diyen Erdoğan, “Netanyahu yönetimi altındaki İsrail saldırganlığı durdurulmadıkça, Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir devlet kendini emniyette hissedemez" diye konuştu.

Hassas konuları görüşecekler

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili görüşmesine dair bilgi verdi. Uşakov, “Türkiye'ye uzun zamandır ziyaret planlanıyor. İki liderin bu konuyu ele alacağını düşünüyorum. Ayrıca, Türkiye'nin konumu dikkate alındığında, özellikle bölgede çok önemli rol oynayan ülkelerin liderlerin görüş alışverişinde bulunacağı pek çok konu olduğunu düşünüyorum. Türk tarafıyla sürekli diyalog halindeyiz, sürekli telefon aracılığıyla temaslar var. Görüşmede, tüm önemli ve hassas konular ele alınacak” dedi.

Suudi bakanı kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.







