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Memduh Paşa Yalısı'nda film gibi soygun: Tam 130 milyon TL! Çuvallarla kamyonete yükleyip kaçtılar

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıda bir buçuk yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, maskeli olarak gelen 4 arkadaşıyla birlikte 130 milyon lirayı kamyonete yükleyip kayıplara karıştı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

14:17 - 10/06/2024 Pazartesi
DHA
Beş hırsız yalıdaki 4 kasanın kapısını kırarak yaklaşık 130 milyon lirayı torbalara doldurarak kaçtı.
Beş hırsız yalıdaki 4 kasanın kapısını kırarak yaklaşık 130 milyon lirayı torbalara doldurarak kaçtı.

Olay, Cumartesi sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yalı içerisinde bulunan bir firmanın güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Y. yüzlerini maske ile kapatarak gelen 4 arkadaşını kapıyı açarak yalıya aldı. 5 hırsız yalıdaki 4 kasanın kapısını kırarak yaklaşık 130 milyon lirayı torbalara doldurarak kaçtı.

SOYGUNU İŞE GELENLER FARK ETTİ

Sabah yalıda bulunan iş yerinde çalışanlar işe geldiklerinde yalının soyulduğunu fark ederek polise haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yalı içinde ve çevresinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde soygunun güvenlik görevlisi ve 4 arkadaşı tarafından yapıldığı anlaşıldı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"YANLARINDA ÇALIŞAN BEKÇİ YAPMIŞ"

Yalı'nın yanında bulunan bir iş yerinde çalışan Hakkı Küçükosman olayla ilgili olarak, “Duyduğum kadarıyla, on beş senelik yanlarında çalışan bekçi dört arkadaşı ile yapmış. Duyduğumuz 180 milyon doları çuvallarla alıp gitmişler diye duyduk" şeklinde konuştu.


500 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

Şişli'de, 3 şüphelinin müşteri gibi davrandıkları kuyumcudan yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, 2 Mayıs Perşembe günü Nişantaşı Teşvikiye'de bulunan bir kuyumcuya giden 3 kişi, müşteri gibi davranarak ziynet eşyalarına baktı. Şüphelilerden ikisi tezgahtaki ürünleri sorarak çalışanları oyalarken, bir şüpheli de vitrinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp dışarı çıktı. Diğer iki şüpheli de bir süre sonra kuyumcudan ayrıldı. Hırsızlığı, şüpheliler çıktıktan sonra fark eden iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor. Bu arada, kuyumcudaki hırsızlık anı da iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelilerden ikisinin çalışanları oyalaması, diğerinin de hırsızlığı gerçekleştirmesi yer aldı.

Kastamonu'da bir hırsız kafasına ve ayağına geçirdiği poşetle telefoncuyu soydu

Kastamonu'da, kafasına ve ayaklarına poşet takarak hırsızlık yapan zanlı tutuklandı. Kent merkezinde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları araştırmada, hırsızlığı M.D'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde tanınmamak için kafasına poşet geçiren, ayaklarına da poşet takan M.D, bir cep telefonu dükkanının önünden geçiyor. Daha sonra geri dönen M.D, taşla telefoncunun camını kırarak telefonları çalıp olay yerinden uzaklaşıyor.


#Sarıyer
#Memduh Paşa Yalısı
#Soygun
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