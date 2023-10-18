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Meteoroloji açıkladı: Yağışla birlikte azalan hava sıcaklıkları hafta sonunda batı kesimlerden başlayarak tekrar artacak

Yağışla birlikte ülke genelinde azalarak kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına inecek olan hava sıcaklıkları, hafta sonunda batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Halil Akkoç
14:05 . 18/10/2023 среда
Yeni Şafak
Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren artacak.

Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren artacak.

Meteorolojinin son tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altıda seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar yeniden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu değerlendirmelerine göre, yağışla birlikte ülke genelinde azalarak kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına inecek olan hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

#Meteoroloji
#Hava durumu
#Akdeniz
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