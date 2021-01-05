Gündem Meteoroloji İstanbula kar yağacak haberlerini yalanladı
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Meteoroloji 'İstanbul'a kar yağacak' haberlerini yalanladı

Son günlerde bazı haber sitelerinde 'İstanbul'a ocak ayında kar geliyor' haberlerine Meteoroloji'den açıklama geldi. Söz konusu açıklamaların, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bilgisi dışında yapıldığına yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, ''Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır'' ifadelerine yer verildi.

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