Meteoroloji 'İstanbul'a kar yağacak' haberlerini yalanladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, ''Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır'' ifadelerine yer verildi.

Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberlere ilişkin açıklamamız... pic.twitter.com/AGC1LKpRu2 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 5, 2021

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