Metrobüs özel günlerde FSM'yi kullanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, metrobüs artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapatıldığı spor, kutlama ve anma organizasyonlarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. Buna göre, İstanbul Maratonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi etkinlikler ile 29 Ekim ve 15 Temmuz gibi kutlama veya anma organizasyonları sırasında köprü üzerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kısmen veya tamamen trafiğe kapandığında, metrobüs seferleri aksamayacak. Yeni güzergah, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu’ndan çevre yolunu kullanarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu’na, Avrupa’dan Anadolu’ya dönüşlerde ise Zincirlikuyu’dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevre yolunu takip ederek Söğütlüçeşme’ye ulaşacak şekilde belirlendi.