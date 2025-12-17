Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
MHP’li Feti Yıldız: Komisyonun çalışma süresi uzatılmalı

MHP’li Feti Yıldız: Komisyonun çalışma süresi uzatılmalı

16:4317/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Feti Yıldız
Feti Yıldız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Komisyonun çalışma süresi doluyor. Başkanlarla bir görüşelim. Süresini uzatmamızda fayda var diye düşünüyorum" dedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda yer alan partilerin grup başkanvekilleri ile görüşmesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"5-6 gün çalışır nihai rapor çıkarırız"

Raporlama süreci hakkında değerlendirmede bulunan Yıldız,
"Başka bir şey kalmadı zaten. Rapor teslim etmeyen partiler vardı. Onlar da elbet teslim eder ve değerlendirme yaparız. Sonra grubu olan partilerle bu raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. 5-6 gün çalışır nihai rapor çıkarırız"
ifadelerini kullandı.

Yıldız, komisyon süresi hakkındaki soruya ise,
"Süre normal doluyor. Başkanlarla bir görüşelim bakalım uzatmamızda fayda var diye düşünüyorum"
cevabını verdi.

#MHP
#Feti Yıldız
#komisyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF güz dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak?