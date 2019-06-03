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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, televizyon programında bir gazetecinin söylediği sözlere ilişkin, "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı, gazeteci Murat Alan'ın tartışma programında TSK'nın komuta kademesine ilişkin sarfettiği sözlere tepki gösterdi.

Bakanlık açıklamasında, "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

  • "TSK'yı komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak, ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir. TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde sorumsuz ve düzeysiz açıklamalar milletimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir."

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