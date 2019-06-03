Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, televizyon programında bir gazetecinin söylediği sözlere ilişkin, "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.