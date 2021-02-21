MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu: Eren'i şehit edenleri mezarının başına asmak ahdımdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Bir ahdının olduğunu ve onu gerçekleştiremediğini dile getiren Bakan Soylu, 'Eren'i şehit edenleri Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdımdı. Ama olmaz dedik, geçtik. Hepsinin yakaladık ve bitirdik.' şeklinde konuştu.