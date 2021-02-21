Gündem MSB duyurdu 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:45
MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.


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