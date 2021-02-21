MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/A5eVV5qeYw
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/A5eVV5qeYw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2021