Nevzat Bahtiyar Yeniden yargılanacak

Yargıtay, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Cinayetle ilgili itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’a “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ise bozuldu. Yüksek Mahkeme, Bahtiyar’ın “öldürmeye yardım etmek” suçundan yeniden yargılanmasına hükmetti. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine 8 Eylül’de ulaşılmış, yürütülen soruşturma kapsamında aralarında aile bireylerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. İlk derece mahkemesi, 28 Aralık 2024 tarihli duruşmada anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise hapis cezası vermişti. Yargıtay kararıyla üç sanık hakkındaki cezalar kesinleşirken, Bahtiyar yönünden dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi.