Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Ödemiş Belediyesi'nde üç müdürlükte sıfır faaliyet

Ödemiş Belediyesi'nde üç müdürlükte sıfır faaliyet

04:0019/05/2026, Salı
G: 19/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İzmir’in Ödemiş Belediyesi'ne yönelik Sayıştay’ın mali denetiminde usulsüzlüklere yer verildi.

Denetim raporunda, belediye bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğü kadrolarının oluşturulduğu ve bu kadrolara atama yapıldığı, ancak söz konusu müdürlüklerin herhangi bir faaliyet yürütmediği belirlendi. Raporda, belediyenin teşkilat şeması ve personel yapısının incelenmesi sonucunda bazı müdürlüklerin yalnızca kadro olarak bulunduğu, fiili olarak herhangi bir hizmet üretmediğinin görüldüğü aktarıldı. Müdürlüklerin görev tanımlarının belediye hizmetleri açısından zorunlu alanları kapsadığına dikkat çekilirken, bu birimlerin aktif şekilde çalışması gerektiği vurgulandı. Denetçiler, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine işaret etti. Yönetmeliğe göre, belediyelerde oluşturulan müdürlüklerin hizmet gereklerine uygun olması, aynı mahiyette mükerrer kadro oluşturulmaması ve fiilen yürütülmeyen hizmetler için müdürlük kadrosu kullanılmaması gerekiyor.




#İzmir
#Ödemiş Belediyesi
#Sayıştay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün borsa açık mı? 19 Mayıs'ta Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı olacak?