Ödemiş Belediyesi'nde üç müdürlükte sıfır faaliyet

Denetim raporunda, belediye bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğü kadrolarının oluşturulduğu ve bu kadrolara atama yapıldığı, ancak söz konusu müdürlüklerin herhangi bir faaliyet yürütmediği belirlendi. Raporda, belediyenin teşkilat şeması ve personel yapısının incelenmesi sonucunda bazı müdürlüklerin yalnızca kadro olarak bulunduğu, fiili olarak herhangi bir hizmet üretmediğinin görüldüğü aktarıldı. Müdürlüklerin görev tanımlarının belediye hizmetleri açısından zorunlu alanları kapsadığına dikkat çekilirken, bu birimlerin aktif şekilde çalışması gerektiği vurgulandı. Denetçiler, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine işaret etti. Yönetmeliğe göre, belediyelerde oluşturulan müdürlüklerin hizmet gereklerine uygun olması, aynı mahiyette mükerrer kadro oluşturulmaması ve fiilen yürütülmeyen hizmetler için müdürlük kadrosu kullanılmaması gerekiyor.