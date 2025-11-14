Yeni Şafak
Öğretmenlerin can verdiği yola yeniden kaya düştü: Bir otomobil zarar gördü

17:3714/11/2025, Cuma
IHA
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4 öğretmenin araçlarına kaya düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bölgede, yağışla birlikte yeniden bir kaya parçası yola düştü. Kaya parçası bir otomobilde hasara yol açarken, can kaybı yaşanmadı.

Saimbeyli-Feke kara yolunda yola düşen kaya parçası, 80 GA 162 plakalı otomobilin arka kapısına çarparak hasar oluşturdu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, olay anı ve araçtaki hasar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aynı yerde 4 öğretmen hayatını kaybetmişti

6 Nisan 2023 tarihinde de aynı bölgede yamaçtan kopan kaya parçası, Himmetli İlk ve Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenlerin bulunduğu otomobilin üzerine düşmüş, olayda öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak hayatını kaybetmişti.




#Adana
#otomobil
#kaya düşmesi
