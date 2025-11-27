Onlarca kedi av tüfeği ile öldürüldü: Komşusundan şikayetçi oldu

Edirne'nin İpsala ilçesinde hayvansever Hüseyin Bülbül (42) tarafından bakılan kedilerin av tüfeği ile vurularak öldürülmesine ilişkin komşusu K.G. (56) hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İpsala ilçesine bağlı Köprü Mahallesi'nde 2018 yılından bu yana devam eden kedi ölümlerine ilişkin Hüseyin Bülbül adlı vatandaş, olayın peşine düştü. Bülbül, son 7 yılda beslediği kedilerin bazılarının ortadan kaybolması, bazılarının ölü bulunmasının ardından sokağın belirli noktalarına güvenlik kamerası yerleştirdi. Hüseyin Bülbül ayrıca ölü bulunan kedileri özel bir kliniğe götürdü. Klinik raporunda, 'ateşli silah yaralanması ile uyumlu patolojiler' tespit edildiği, hayvanların tüfek saçması sonucu öldüğüne ilişkin bulgulara yer verildi. Bülbül, güvenlik kamerası görüntülerinden komşusu K.G.'den şüphelendi. Görüntülerde; K.G.'nin bahçesine giren bazı kedilerin aniden kaçtığını fark etti.
Komşusundan şikayetçi oldu
Hüseyin Bülbül, komşusu K.G.'den şikayetçi oldu. Eve giden İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.G.'ye ait ruhsatlı 2 av tüfeğine incelenmek üzere el koydu. Öte yandan K.G.'den alınan svap örneklerinde sol elinde atış artıklarına rastlandı. K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen K.G., yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'Yeterli şüphe oluşturacak delil mevcut'
Suçlamaları kabul etmedi
Sanık K.G.'nin yargılanmasına İpsala 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuksuz yargılanan sanık K.G., hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, masum olduğunu söyledi. K.G., hakkında adli kontrol kararının devam etmesine karar verilerek duruşma ertelendi.
Hüseyin Bülbül'ün avukatı Edirne Barosu Keşan Temsilcisi ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Büşra Ağır Ürkmez, kedilerin 2018 yılından bu yana sistematik olarak öldürüldüğünü belirterek, "En somut adımlar, 24 Ağustos 2025 tarihiyle Hüseyin Bülbül'ün şikayet etmesi neticesinde başlamıştır. Davanın ilk celsesi görüldü. İlk celsede deliller toplandı. Balistik rapor sonucu dosyaya ibraz edilmiştir. Şüpheli beyanlarında suçu işlemediğini, bu olayla ilgi ve alakasının olmadığını söylemişse de dosyadaki mevcut deliller, tanık beyanları şüphelinin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkarmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak davanın takipçisi olacağız" dedi.
'Konunun takipçiyiz'
K.G.'nin kedileri bahçesinde ateşli silah ile vurduğunu belirten Ürkmez, "Bununla ilgili delillerimizi dosyayla sunmuş bulunmaktayız. Onun haricinde veteriner ön raporunda da kedilerin ölümüyle ilgili olarak vücutlarında saçma bulunduğu açıklığa kavuşmuştur. Kamera kayıtlarımızı da delil olarak dosyayla sunduk. Bu konunun takipçisiyiz. '5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereği de şüphelinin ceza alması için elimizden gelen her şeyi baro olarak yapmak niyetindeyiz. Bununla ilgili son kararı mahkeme verecektir. Şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolü ise devam etmektedir" diye konuştu. Hüseyin Bülbül ise davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydederek, K.G.'nin hak ettiği cezayı almasını istediklerini söyledi.