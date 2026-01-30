Yeni Şafak
Otoyolda zincirleme facia: 10 araç birbirine girdi 2 kişi hayatını kaybetti

11:3630/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
DHA
Gaziantep’te yoğun sisin kör ettiği 10 araç birbirine girdi: Feci kazada 10 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Öte yandan kaza nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa yönü trafiğe kapandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 7 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 YARALI

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

OTOYOL KAPANDI

Diğer yandan kaza nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa yönü trafiğe kapandı; uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



