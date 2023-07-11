Özel kilit sistemli duvar ardındaki odalarda bulundu: Tam 3 milyon değerinde

Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir tütün dükkanında kaçak tütün ve sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bir iş merkezinde bulunan tütün dükkanına müşteri gibi gelerek kaçak sigara almak istediklerini söyledi. Bunun üzerine iş yeri sahibi kaçak sigarayı vermesi üzerine polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Gizli oda ve bölmeler ekiplerin dikkatinde kaçmadı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, dükkan içerisindeki masanın etrafındaki paketleri incelediği sırada özel yapılan aparatı çalıştırması üzerine iş yerinin duvarındaki gizli kapının açıldığını fark etti. Odalarda arama yapan polis, özel bölme içerisinde bulunan farklı bir kapının olduğunu tespit etti. Odaya çıkan bölümün kaçak üretim imalathane olduğunu anlayan polis, burada kurulan makinelerle kaçak sigara paketlemesi yapıldığını belirledi. Odalar içerisinde ve rafların arkasına yapılan zulaların içerisinde binlerce doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.

Çay ocağını da kaçak ürünlerin saklandığı depo olarak kullanılmışlar

Düzenlenen operasyonda iş yerinin resmi kayıtlarında dikkat çekmemek için tütün shop olarak açıldığı, daha sonradan gizli bölmelerin yapılarak kent merkezindeki bir çok iş yerine kaçak ürün sattığı belirlendi. Öte yandan, iş yerinin karşısında bulunan çay ocağının ise kaçak imalathanede üretimi yapılan ürünlerin saklandığı depo olarak kullanıldığı belirlendi. Konya Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 230 bin adet boş makaron, 11 bin 970 paket doldurulmuş sigara, 256 adet elektronik sigara, 150 kilogram kıyılmış tütün, 20 adet elektronik sigara likidi, 14 kilogram nargile tütünü, 3 adet sigara dolum makinesi, 1 adet hava kompresörü ele geçirildi. İş yerinde bulunan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.







