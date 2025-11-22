Yeni Şafak
Pazar dağıldı feci kazada hayatını kaybetti

22:1922/11/2025, Cumartesi
DHA
Mustafa Akman'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mustafa Akman'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Ulu Camii yanında kurulan cumartesi pazarının dağılmasının ardından meydana gelen olayda bir kişi geri manevra yapan çöp kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, pazar yerinde geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan Mustafa Akman (78), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Karacabey’in Garipçe Mahallesi’nde Ulu Camii yanında kurulan cumartesi pazarının dağılmasının ardından meydana geldi. Belediyeye ait çöp kamyonunu kullanan Hasan K. (54), aracıyla geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada şoför, iddiaya göre telefonla konuşan Mustafa Akman’ı fark etmeyerek kamyonun altına aldı. Kamyonun arka tekerleğinin altında kalan Akmanı gören vatandaşların bağırarak uyardığı şoför, aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çöp kamyonunun altından çıkarılan Mustafa Akman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akman’ın cenazesi, otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Hazan K.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



