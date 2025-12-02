Piknik tüpü patladı mutfak eşyaları sokağa saçıldı: Anne ve üç çocuğu yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu anne ve 3 çocuğu yaralandı. Patlamanın şiddeti ile duvar yıkıldı, mutfak eşyaları sokağa saçıldı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi 77. Sokakta meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle piknik tüpü patladı. Patlama sonucu anne ve 3 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince daireden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.