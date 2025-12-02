Yeni Şafak
Piknik tüpü patladı mutfak eşyaları sokağa saçıldı: Anne ve üç çocuğu yaralandı

22:572/12/2025, Salı
IHA
Patlama sonucu evin duvarı yıkıldı.
Şanlıurfa'da üç katlı bir binanın giriş katındaki dairede piknik tüpü patladı. Patlamanın şiddeti ile duvar yıkıldı, mutfak eşyaları sokağa saçıldı. Anne ve üç çocuğu da yaralandı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu anne ve 3 çocuğu yaralandı. Patlamanın şiddeti ile duvar yıkıldı, mutfak eşyaları sokağa saçıldı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi 77. Sokakta meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle piknik tüpü patladı. Patlama sonucu anne ve 3 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince daireden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, patlama sonucunda evin duvarı yıkıldı. Mutfak eşyaları sokağa saçıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



