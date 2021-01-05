Gündem Pınar Gültekinin babası CHPliler dün bana destek verirken bugün şikayet ediyor
POLİTİKA

Pınar Gültekin'in babası: CHP'liler dün bana destek verirken bugün şikayet ediyor

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Baba Gültekin yaptığı yazılı açıklamada, söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek, "Niçin Süleyman Girgin'e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyman Girgin'i savcılığa şikayet edeceğim. Dün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve CHP'liler davaya gelip destek veriyor. Bugün Süleyman Girgin beni şikayet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür?" dedi.

Haber Merkezi AA
Pınar Gültekin'in babası, kendisine &quot;davadan vazgeç&quot; diyen ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söylemişti.
Pınar Gültekin'in babası, kendisine "davadan vazgeç" diyen ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söylemişti.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından CHP milletvekilinin kendisini telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasında bulunan Sıddık Gültekin, söylediklerinin arkasında olduğunu bildirdi.

CHP'li Girgin kendisi için "Bana davadan çekil dedi" ifadesini kullanan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e dava açtı
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CHP'li Girgin kendisi için "Bana davadan çekil dedi" ifadesini kullanan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e dava açtı

Yazılı açıklama yapan baba Gültekin, şunları kaydetti:

"Bu nasıl ikiyüzlülüktür?"

"Dün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve CHP'liler davaya gelip destek veriyor. Adliye önünde basına, destek açıklaması yapıyor. Bugün Süleyman Girgin beni şikayet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Söylediklerimin tamamı doğrudur, birçok şahidim de var. CHP'li milletvekillileri ve partililer arayıp taziye dileklerini iletti.

"Ben de Girgin'i şikayet edeceğim"

Ben onlarla ilgili niye böyle bir şey söylemiyorum? Niçin Süleyman Girgin'e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyman Girgin'i savcılığa şikayet edeceğim. Onu Allah'a havale ediyorum. Lütfen beni artık rahat bırakın, artık acılı bir baba olarak kızımın davasıyla ilgilenmek istiyorum."

Ne olmuştu?

  • Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin 31 Aralık 2020’de basın açıklaması yaparak, o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.
  • Girgin, bugün avukatı aracılığıyla, Sıddık Gültekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "iftira ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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