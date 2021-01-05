Gündem CHPli Girgin kendisi için "Bana davadan çekil dedi" ifadesini kullanan Pınar Gültekinin babası Sıddık Gültekine dava açtı
POLİTİKA

CHP'li Girgin kendisi için "Bana davadan çekil dedi" ifadesini kullanan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e dava açtı

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Milletvekili Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun "Hukuki sürecin takipçisi olacağız. 'İftira ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Haber Merkezi AA
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e dava açtı.
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e dava açtı.

Muğla Adliyesine gelerek Sıddık Gültekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "iftira ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, müvekkilinin son bir haftadır hak etmediği birtakım suçlamalarla karşı karşıya kaldığını, bu sebeple hakkını aramak istediğini söyledi.

  • Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tozun, "Hukuki sürecin takipçisi olacağız. 'İftira ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilimin onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Gerçek olmadığı bilinen bir iddiayla yapılan bu iftira karşısında en doğal hak kullanılmıştır." dedi.

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Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

Sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

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Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin 31 Aralık 2020’de basın açıklaması yaparak, o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.


Pınar Gültekin'in babası: CHP Milletvekili Süleyman Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi
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Pınar Gültekin'in babası: CHP Milletvekili Süleyman Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi

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CHP'li bir vekilin, Pınar Gültekin'in öldürülmesi sonrası baba Gültekin'i arayarak “davadan vazgeç” dediği iddia edilmişti. O iddialar hakkında açıklama yapan baba Sıddık Gültekin, kendisini arayan ismin CHP Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: CHP'den arayan kişinin kayıtları var
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Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: CHP'den arayan kişinin kayıtları var "Yok" demek yerine soruşturma yapmalılar
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili 'CHP'li bir isim aileyi arayarak davadan çekilin' dedi' tartışması sürerken, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir CNNTürk'e konuştu. Acılı babayı arayan CHP'li isme dair kayıtların olduğunu söyleyen Epözdemir, 'Bunların hepsi kayıtlı. CHP ile de paylaşıldı. Yalanlamak ya da 'Yok' demek yerine soruşturma yürütmeleri daha sağlıklı olur' ifadelerini kullandı.


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