CHP'li Girgin kendisi için "Bana davadan çekil dedi" ifadesini kullanan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e dava açtı

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: CHP'den arayan kişinin kayıtları var "Yok" demek yerine soruşturma yapmalılar

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili 'CHP'li bir isim aileyi arayarak davadan çekilin' dedi' tartışması sürerken, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir CNNTürk'e konuştu. Acılı babayı arayan CHP'li isme dair kayıtların olduğunu söyleyen Epözdemir, 'Bunların hepsi kayıtlı. CHP ile de paylaşıldı. Yalanlamak ya da 'Yok' demek yerine soruşturma yürütmeleri daha sağlıklı olur' ifadelerini kullandı.

