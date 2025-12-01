Pizza yedikten sonra hayatını kaybetti

Şırnak’ta bir kafede pizza yedikten sonra rahatsızlandıkları belirtilen 4 kişiden biri hayatını kaybetti, 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer işletmeden alınan numunelerin laboratuvara gönderildiğini bildirdi.





ÜÇ KİŞİ TEDAVİ OLUYOR

Edinilen bilgilere göre, önceki akşam saatlerinde Cizre’deki bir kafede pizza yiyen Mehmet Emin İğdi (45) ile birlikte 3 kişi, kısa süre sonra fenalaştı. Rahatsızlanan kişiler, kendi imkânlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedaviye alınan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.





GIDALARDAN NUMUNE ALINDI

Olayın ardından ilgili birimler tarafından kafedeki gıdalardan numune alınırken, işletme sahibi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mehmet Emin İğdi’nin kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi ve laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacağı bildirildi. Savcılıkça soruşturma başlatıldı.





VAKALAR ARTTI

Öte yandan son dönemlerde Türkiye’nin farklı illerinden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısında artış olduğu dikkat çekiyor. Yetkililer, bu tür olayların yalnızca gıdayla sınırlı kalmayıp kimyasal maddeler, ilaçlar ve ortam kaynaklı etkenlerden de kaynaklanabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar ise vatandaşların benzer durumlarda belirtileri hafife almamaları, baş dönmesi, mide bulantısı veya nefes darlığı gibi şikayetler halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguluyor.





Çorum’da haşere ilaçlaması sonrası zehirlenme

Çorum’da da bir apartmanda yapılan haşere ilaçlamasının ardından 3 aileden 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Valilik açıklamasına göre, Varinli Caddesi’ndeki binada ilaçlama sonrası rahatsızlanan bina sakinleri 112’yi arayarak yardım istedi. AFAD’ın yaptığı ölçümlerde, ilaçlama yapılan dairenin çocuk odasında “uçucu organik bileşik (VOC)” tespit edildi, diğer alanlarda olumsuz bir bulguya rastlanmadı. 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedbir amaçlı gözetim altında tutuldukları bildirildi.



