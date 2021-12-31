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ANKARA

Randevusuz misafir kapıda kaldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu randevusu olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’na gitti. İçeri alınmayacağını bile bile MEB’e giden Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla beraber bakanlık önünde şov yaptı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Randevusuz misafir kapıda kaldı
Kılıçdaroğlu randevusu olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’na gitti.

Mülakatta elenen öğretmenleri Genel Merkez’de ağırlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdçaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan randevu istediğini ve cevap gelmeyince gideceğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu randevusu olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’na gitti. İçeri alınmayacağını bile bile MEB’e giden Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla beraber bakanlık önünde şov yaptı. Kılıçdaroğlu, “MEB’de oturanların yatacak yeri yok.

Bütün arkadaşlara her türlü desteği vereceğiz. Onlarla beraber olacağız. Görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler” diye konuştu.

ŞURAYA KATILMAYAN TEK PARTİ

Kılıçdaroğlu’nun emrivaki davet isteğinin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20. Milli Eğitim Şurası’na katılmayan tek partinin CHP olduğunu söyledi. Özer, “CHP davetimize icabet etmedi. 1 Ekim’de Meclisimiz açıldıktan hemen sonra 14 Ekim’de yine Meclisimizin Eğitim Komisyonu'nun tüm üyelerini Bakanlığımıza davet ettik. Davetimize icabet etmeyen tek parti yine CHP oldu. Dolayısıyla Bakanlığımızın kapıları herkese her kesime her zaman açıktır. Ancak kamuoyunu yanlış yönlendirerek, maksadını aşan emrivaki bir şekilde yapılacak herhangi bir görüşme talebini de karşılamamız beklenmesin” açıklamasını yaptı.

AMAÇ İMAMOĞLU’NU PERDELEMEK

Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’na ziyaretinin zamanlaması da dikkat çekici bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlattığı incelemenin ardından adı kamuoyunda ön plana çıkan ve Kılıçdaroğlu’nun muhtemel rakipleri içerisinde yer alan İmamoğlu’nun konuşulduğu bu dönemde Kılıçdaroğlu’nun bu hamleyi İmamoğlu’nu perdelemek için yaptığı konuşuluyor.

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