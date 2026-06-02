Rüşvetin adı sabun!

2/06/2026, Salı
Erhan Kılıç, Görkem Duman.
CHP’li Buca Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. İmar birimleri, iştirakler ve inşaat şirketlerini kapsayan yolsuzluk ağıyla ilgili, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman dâhil 50 şüpheli gözaltına alındı. İmar süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet karşılığı kat ve daire artışı yapıldığı tespit edilirken, rüşvet trafiğinin bazı çevrelerde “sabun” diye anıldığı belirlendi.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında son CHP’li belediye Buca oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitleri kapsayan geniş bir yolsuzluk ağı ortaya çıktı. Operasyonda 62 kişi için gözaltı kararı verilirken bunların 50'si gözaltına alındı. Soruşturmada, belediye imkânları kullanılarak suç örgütü kurulduğu, inşaat projelerinden rüşvet alındığı, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca “bankamatik memurluğu” sistemi kurulup fiilen çalışmayan kişilere ödeme yapıldığı belirlendi.

20 DAİRE 80’E ÇIKTI

Belediyedeki imar şebekesinin, teknik usulsüzlükleri gizlemek için “proje yapıştırma” yöntemi kullandığı, kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenlediği, rüşvet paralarını lüks mülkler üzerinden akladığı ortaya çıktı.

PROJEYE AYKIRI RUHSAT

Bazı binalara, projeye aykırı olarak ruhsat ve oturma izni verildiği kaydedildi. Beyanlarda, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet verdiği, ödemelerin “sorun çözme/erteleme” anlamında “sabun” diye anıldığı ileri sürüldü. Bulgular üzerine İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan’la yaptığı Phuket tatiline Bornova Belediyesi'nin sponsor olduğu uzun süre konuşulan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tuncol, önceki belediye başkanı Erhan Kılıç, eski ve mevcut idari kadrolar ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.

Yolsuzluğu yazanlar darbedildi

  • Soruşturmada yalnızca mali suç iddiaları değil, baskı ve darp iddiaları da yer aldı. Bazı beyanlarda, belediye yönetimi ve çevresindeki yapı hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan kişilerin tehdit edildiği ya da fiziki saldırıya uğradığı öğrenildi. Farklı sesleri kısmaya yönelik baskı mekanizması kurulduğu yönündeki iddialar inceleniyor.

