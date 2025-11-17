Yeni Şafak
Rüşvetin bahanesi kreş

17/11/2025, Pazartesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk iddianamesinde rüşvet çarkıyla ilgili yeni detaylara yer verildi. CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ve yerel belediyelerde kreş yapımı adı altında iş adamlarından yüklü miktarda para alındığı ortaya çıktı. Çiftay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Aydın, ifadesinde geçtiğimiz haziranda tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile yaptığı görüşmede “İBB adına 1 milyon dolar istedi. Kreş yapacaklarını, istersem babamın adını vereceğini söyledi” dedi. Savcılık, Aydın’ın hesabından Aykut Erdoğdu’nun hesabına 1 milyon 250 bin dolar havale edildiğini tespit etti. Yapılan incelemede, alınan parayla kreş yapılmadığı ortaya çıktı.

İZİN ZAMANINDA ÇIKARTILMADI

İtalyan şirketini devralan Çiftay İnşaat şirketi, sözleşme gereği yapacağı işler için gereken izinlerin belediye tarafından verilmediğini, bu konuyla ilgili o dönem milletvekili olan Aykut Erdoğdu’nun kapısını çaldığını belirtti. Şirketin yöneticisi Serkan Aydın, işlemlerinin ardından eski CHP Milletvekili Erdoğdu ile yaptığı görüşmeyi anlattı. İddianamedeki ifadeye göre Aydın, “Daha önce tanıdığım Aykut Erdoğdu’ya gittim. Bana işlerimi halletmek karşılığında İBB’nin kullanacağı kreş için 1 milyon dolar istedi” dedi. Yolsuzluktan tutuklu bulunan Aykut Erdoğdu’nun, kreşe “İstersen babanın adını verelim” şeklinde teklif ettiğini anlatan Aydın, İBB’nin izinleri zamanında vermediği için ciddi bir sıkıntı çektiklerini söyledi.

Serkan Aydın

RÜŞVET VERMEK ZORUNDA KALDIK

Çiftay Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, “Sözleşme süreci uzayınca taahhütlerimizi yerine getiremez olduk, söz konusu bedeli vermeye mecbur kaldık. Bunun üzerine yapmış olduğumuz ‘bağış’ın maneviyatını da gözeterek (Yapılacak kreşe rahmetli babamın ismi verilecekti) söz konusu bedeli ‘bağış’ olarak vermek zorunda kaldım” dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemede iş adamı Aydın’ın hesabından 1 milyon 250 bin doların Aykut Erdoğdu’ya gönderildiği ve söz konusu kreşin yapılmadığı belirlendi. Çiftay İnşaat şirketi ise İtalyan şirketiyle yaptığı sözleşmeyi yerine getirememesinden kaynaklı 30 milyon dolar zarar açıkladı.



