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POLİTİKA

Rusya'nın hamlesi Avrupa'da hasarı derinleştirdi: Büyük borç yüzünden birbirlerine girdiler

Ukrayna'yı öne sürerek Rusya'ya yönelik ambargo uygulayan Avrupa'da Moskova'nın enerji kartını uygulamaya sokmasının yol açtığı kriz ekonomik hasarı derinleştirdi. Avrupa ülkeleri tekrar üç haneli borçluluk oranına ulaştı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyanın hamlesi Avrupada hasarı derinleştirdi: Büyük borç yüzünden birbirlerine girdiler
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Rusya'ya yönelik ambargoların yol açtığı enerji krizi Avrupa'da ekonomik hasarı iyice derinleştirdi. Hane halkının faturalarındaki artış ve sanayinin yavaşlaması, üç haneli yardım paketleri hazırlayan Avrupa'nın kamu borcunu hızla artırıyor ve daha rakamlara yansımayan kalemlerle birlikte katlanarak artacak.

Rusya'nın Avrupa'da gaz sevkiyatlarını durdurduğu ülke sayısı sekize çıktı
EKONOMİ
Rusya'nın Avrupa'da gaz sevkiyatlarını durdurduğu ülke sayısı sekize çıktı

AVRUPA ÜLKELERİNDEN ALMANYA'YA ÖFKE

10 yıl önce, Avrupa finansal krizin içindeyken, Almanya kemer sıkma politikasına öncülük etti. Şimdi Avrupa'nın geri kalanı, Almanya'nın enerji sübvansiyonlarına yoğun harcamaları konusunda öfkeli.

AB'de özellikle İtalya ve Fransa gibi ağır sıkletler, Almanya'nın tüketicileri ve işletmeleri enerji krizinin tüm etkilerinden korumak için geçen hafta açıkladığı 200 milyar euroluk devasa pakete karşı.

Zelenskiy: Bu kış Rusya Avrupa'ya karşı enerji saldırısına hazırlanıyor
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Zelenskiy: Bu kış Rusya Avrupa'ya karşı enerji saldırısına hazırlanıyor

AVRUPA'NIN EN EKÖTÜSÜ İTALYA

İtalya kıtadaki büyük ekonomiler arasında yüzde 151 ile en yüksek borçluluk oranına sahip ülke. İspanya ve Fransa da sırasıyla yüzde 118 ve 113 ile bu ülkeyi takip ediyor. Sabah'ın haberine göre, Euro Bölgesi ortalaması yüzde 95.6 olurken bunun üç haneye çıkacağına da kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere'de de benzer bir rakam var. İngiltere'de bu oran yüzde 95.9. ABD'de ise yine yüzde 99.6'lık bir rakam var.

RAKAMLAR TEHLİKELİ DÜZEYDE

2008 küresel krizinin aşırı borcun tehlikelerini öğretmesi gerekiyordu. Ama o zamandan beri borçlanma arttı. Uluslararası Para Fonu'na göre, hükümetlerin, şirketlerin ve hane halklarının borcu 2007'de küresel GSYİH'nın yüzde 195'iydi.

2020 sonunda ise bu rakam yüzde 256'ya ulaştı. Borç üç ana nedenden dolayı arttı. İlk olarak, hükümetler finansal sistemi kurtardı. Ardından pandemi sırasında devletler evlere ve şirketlere destek oldu. Şimdi de gaz ve elektrik fiyatlarının darbesini hafifletiyorlar.

Dengeleri altüst eden keşif: Türkiye Rus gazına bağımlılığı bitirebilir​
FOTOĞRAF 12
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Türkiye Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve küresel etkilerini en aza indirmek için elini taşın altına en çok koyan ülke.
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Rus işgaliyle başlayan savaş sebebiyle tahıl krizi, insani ve nükleer felaket tehlikesi, enerji krizi gibi sorunların küresel çapta büyümemesi için adımlar atıyor.
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Türkiye'nin bu adımları başta Ukrayna olmak üzere tüm dünyada yankı buluyor.
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Amerikan düşünce kuruluşu olan Atlantic Council'den Ukrayna Dış Politika Uzmanı Yevgeniya Gaber TRT Haber'e değerlendirdi.
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\"TÜRKİYE KRİZLERİ ÖNLEMEK İÇİN KARADENİZ'DE İSTİKRAR İSTİYOR\"

Yevgeniya Gaber, Ankara'nın adımların hayati önemini vurguladı:

\"Türkiye kritik konumda. Çevresinde çatışma alanları var. Türkiye insani, gıda, enerji gibi krizleri önlemek ve kendi ulusal güvenliği için Karadeniz'de istikrar istiyor. Çünkü Rusya Ukrayna'nın güneyini ele geçirirse Karadeniz Rus gölüne döner, bu, Türkiye'nin ulusal güvenliği için büyük sorun demek. Türkiye bunu önlemeye çalışıyor.\"
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DENGELERİ ALT ÜST EDEN KEŞİF: TÜRKİYE RUS GAZINA BAĞIMLILIĞI BİTİREBİLİR
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Rus Gazprom'un doğal gazı kesmesi Avrupa'yı tedirgin ediyor:

\"Ruslar'ın enerjiyi silah olarak kullanması Avrupa'ya enerji çeşitliliğini artırması için fırsat. Küresel enerji güvenliği için farklı kaynaklara yönelmeleri gerek. Türkiye bu noktada hayati rol oynayabilir. AB ile Azerbaycan arasında gaz akışının artırılması öngörülüyor. Burada Türkiye TANAP ile enerji bağlantı noktası olduğunu gösterebilir. Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gaz 5-10 yılda Türkiye ve Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını bitirmeye yardımcı olabilir.\"
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Tahıl krizinin küresel gıda felaketine dönüşmesini önlemede Türkiye'nin çabaları yankı buluyor.

Ukrayna Dış Politika Uzmanı Gaber, \"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabasıyla sağlanan İstanbul inisiyatifi ile tahıl anlaşması hayati önemde. Odessa Limanı ve deniz yolunun açılması ile Ukrayna tahılını dünyaya sevkederek küresel piyasalar üzerindeki baskıyı azaltmada Türkiye'nin rolü çok önemli. Ayrıca Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün devamı Ukrayna ve Türkiye için çok önemli. Zira Rusya anlaşmalara bağlı kalmıyor.\" diyor.
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TÜRKİYE'NİN ADIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'nin, insani koridor ve esir değişimindeki aktif rolü ile Zaporijniya Nükleer santrali konusundaki yaklaşımı da kritik önemde.
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Uzman Gaber, \"Türkiye, insani koridorlar ile sivillerin tahliyesinde aktif rol aldı. Ayrıca 2017'de kırımlı tatarların serbest bırakılmasında çok etkiliydi. Savaş esirlerinin değişimi konusundaki adımları çok önemli. Ruslar Avrupa'nın en büyük nükleer tesisini şantaj olarak kullanıyor. Nükleer felaketi önlemek için Türkiye'nin, Ruslar'ın tesisten çekilmesinin önemini Moskova'ya aktarması çok önemli.\" değerlendirmesinde bulunuyor.
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Savaşın adil bir barış ile sonlanması için Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hayati önemde görülüyor. Gaber'e göre, bunun için batılı ülkelerden ülkeye silah desteğinin sürmesi gerekiyor.
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Dengeleri alt üst eden keşif
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Dengeleri alt üst eden keşif: Türkiye Rus gazına bağımlılığı bitirebilir​
Dengeleri altüst eden keşif: Türkiye Rus gazına bağımlılığı bitirebilir​
Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi ve küresel etkilerinin en aza indirilmesi için en fazla çaba gösteren ülkelerin başında geliyor. Ukrayna uzmanı Yevgeniya Gaber, 'Ruslar'ın enerjiyi silah olarak kullanması Avrupa'ya enerji çeşitliliğini artırması için fırsat. Türkiye bu noktada hayati rol oynayabilir. AB ile Azerbaycan arasında gaz akışının artırılması öngörülüyor. Burada Türkiye TANAP ile enerji bağlantı noktası olduğunu gösterebilir. Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz 5-10 yılda Türkiye ve Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını bitirmeye yardımcı olabilir.' dedi.
20 artçı deprem

20 artçı deprem

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Dünyada ilk ve tek

Dünyada ilk ve tek

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