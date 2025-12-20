Yeni Şafak
Sadettin Saran'dan Cebeci'ye 'Sende ondan var mı' mesajı: Kendi aramızda yaptığımız espridir

20:1020/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Sadettin Saran, Ela Rümeysa Cebeci ile mesajlaşmalarını kabul etti, kendini savundu.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı. Sadettin Saran'a ifadesinde Ela Rumeysa'ya "Sende var mı ondan" dediği, Ela Rumeysa Cebeci'nin "Ben escobar mıyım nereden bulayım sen yetiştiriyordun ya başkanım yol bir kaç dal takılalım, haberleşiriz" şeklindeki mesaj içeriklerini kabul etti. Sadettin Saran'ın "Daha önce ki izlediğim filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirme ile uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. İzlediğimiz filmden dolayı filmin konusu le ilgili olduğu için kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Bu mesajlaşmalar da şaka amaçlıdır" dediği öğrenildi.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu madde temin etmek suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, telefonunda yapılan incelemeler dikkat çekici bir ismi gün yüzüne çıkardı. Yapılan incelemelerde Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında uyuşturucu alışverişi hakkında mesajlaşmalar ortaya çıktı.

'SENDE ONDAN VAR MI?'

Sadettin Saran'a ifadesinde Ela Rumeysa'ya "Sende var mı ondan" dediği, Ela Rumeysa'nın
"Ben escobar mıyım nereden bulayım sen yetiştiriyordun ya başkanım yol bir kaç dal takılalım, haberleşiriz"
şeklindeki mesaj içerikleri soruldu.
Sadettin Saran'ın
"Daha önce ki izlediğim filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirme ile uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. İzlediğimiz filmden dolayı filmin konusu le ilgili olduğu için kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Bu mesajlaşmalar da şaka amaçlıdır"
dediği öğrenildi.
Ayrıca Saran "
Hırvatistan'dan bana gelen özel bir şaraptı. O akşam Ela ile içtiğimiz şaraptan bahsediyoruz. Ben akşam puro içtim. Ela da vozol sigara içti. O akşam şarabı da çok fazla içti. Bir şişeden ben yarım kadeh içtim. Geri kalanını da Ela içti. Ela'nın "kafam hala düzel o nasl bir şeydi" şeklindeki mesajı bu şarabın tamamını içmesinden kaynaklıdır"
ifadesini kullandı.


